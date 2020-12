Condemnat a 11 anys de presó per abusar de la seva filla menor durant tres anys

La secció segona de l'Audiència de València ha condemnat un home a 11 anys de presó per abusar de la seva filla menor d'edat durant tres anys. Els abusos van començar el 2016 quan la nena tenia onze anys i la família vivia en una localitat de la demarcació de Tarragona, segons informa el Tribunal Superior de Justícia.L'individu aprofitava que la mare de la nena sortia a treballar per dur-la a una habitació i sotmetre-la, gairebé a diari, a diferents pràctiques sexuals. Quan la família es va traslladar a València, l'home va continuar abusant de la menor en els diferents domicilis on van viure. Davant les sospites que tenia, la mare va col·locar una càmera que va gravar diverses escenes de tocaments sexuals.La dona va denunciar els fets a comissaria el 12 de maig de 2019. Segons recull la sentència, la víctima pateix un trastorn d'estrès posttraumàtic i ha experimentat "una greu interferència en el seu desenvolupament a causa dels abusos soferts". L'home havia demanat a la menor que no expliqués res a la seva mare.L'Audiència de València ha condemnat l'home per un delicte continuat d'abús sexual amb accés carnal i amb prevalença. A més, no es podrà apropar ni comunicar amb la víctima durant 14 anys i haurà de pagar-li una indemnització de 50.000 euros pels danys morals. També se l'ha inhabilitat per a l'exercici de la pàtria potestat i per a qualsevol professió o ofici, retribuït o no, que comporti contacte amb menors.

