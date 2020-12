Sánchez promet ara la reforma de la sedició per al 2021

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat en la compareixença per fer balanç del primer any de mandat que el 2021 s'aprovarà la reforma del codi penal, incloent-hi l'actualització del delicte de sedició. La reforma beneficiaria els polítics catalans empresonats, condemnats per aquest delicte, i els dirigents exiliats, com ara l'expresident Carles Puigdemont.Pel que fa a l'eventual indult dels líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem, el cap de l'executiu ha afirmat que no revelarà la seva posició fins que les peticions de gràcia arribin a la taula del consell de ministres. Ara bé, ha apuntat que el seu govern treballa per afavorir la "reconciliació".La setmana passada els fiscals de l'alt tribunal van presentar l'informe en què rebutgen la concessió de la mesura de gràcia als dirigents empresonats; i està pendent l'informe de l'Advocacia de l'Estat. Els informes, però, no són vinculants, com va ressaltar aquest dilluns la vicepresidenta primera, Carmen Calvo."Aquest govern aposta pel retrobament d'Espanya amb Catalunya i Catalunya amb Espanya. Tots hem comès errades i hem de mirar endavant i ser capaços de trobar un espai amb què ens puguem retrobar", ha defensat. Sánchez ha pronosticat que la ciutadania catalana optarà per aquesta via a les eleccions del 14-F.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor