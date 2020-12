Localitzen una nau industrial a la Roca del Vallès amb 61.000 plantes de marihuana

La Policia Nacional espanyola i la Policia Local de la Roca del Vallès han localitzat en una nau industrial de Santa Agnès de Malanyanes, al municipi roquerol, una plantació de 61.000 plantes de marihuana. En un comunicat de premsa, la policia informa que s’hi cultivava a gran escala i que servia per fer de planter per altres plantacions il·legals. En total hi ha vuit detinguts: els tres responsables i cinc còmplices.La investigació es va iniciar el passat mes de novembre gràcies a una denúncia anònima telemàtica. Es va poder comprovar que a la nau s'hi estava consumint una gran quantitat d’energia elèctrica, que, alhora, s’agafava de forma fraudulenta de la xarxa general.Segons s’ha precisat, a l’entrar a l'edifici la policia va localitzar “una instal·lació altament especialitzada i complexa”. Dins la nau principal n’hi havia una de secundària que, al seu torn, estava dividida en dues plantes: a la baixa hi havia les plantes més grans, mentre que la superior es destinava al creixement d’esqueixos i l’emmagatzement d’eines.Els espais destinats al cultiu estaven curosament folrades i insonoritzades i amb aparells com reflectors, humidificadors i filtres d’ozó. En total s’han localitzat 360 tubs d’il·luminació, 140 transformadors, 70 ventiladors i 21 filtres industrials per evitar olors. Tot plegat per tenir més producció, però també per evitar ser descoberts pels veïns.

