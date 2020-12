Mor el dissenyador Pierre Cardin als 98 anys

El dissenyador Pierre Cardin, nascut a Itàlia però instal·lat a París des del 1945, ha mort aquest dimarts als 98 anys, tal com ha anunciat la seva família als mitjans francesos.Va ser a França on, a partir dels anys 50, va començar a obtenir un gran reconeixement convertint-se en un pioner del prêt-à-porter (a punt per emportar-se) i va ser un revolucionari del món de la moda amb dissenys innovadors.L'èxit de la firma va fer que actualment sigui present en més de 100 països i sigui una llegenda en el sector, tal com mostren diversos museus dedicats a la seva figura repartits per Europa, Amèrica i Àsia.

