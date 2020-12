Neix la revista «Arrels, el món que torna» sobre la ruralitat d'avui

La cooperativa Som ha posat en marxa la revista Arrels, el món que torna , que s'estrena amb un monogràfic centrat en el món del bosc i la fusta. A més dels reportatges que configuren el monogràfic, la revista té diverses seccions i contingut pràctic: entrevistes, articles d'opinió, consells i idees per a un dia a dia més autosuficient.Més de 200 pàgines que compten, en aquest primer número, amb les col·laboracions d'escriptors com Maria Climent, Gabi Martínez i Carme Martí; periodistes com Marc Casanovas, Griselda Guiteras, Salvador Garcia-Arbós, Laura Conde, Anna Veciana, Anna Priscil·la Magrinyà i Marc Serena; i especialistes com el divulgador científic Marc Boada, l'arquitecte Vicente Guallart i el divulgador Marc Casabosch.La publicació és trimestral i es pot adquirir, des d'aquest dimarts, als quioscos, a les botigues Abacus i els supermercats Bonpreu o a través del web de la revista. Arrels també es podrà escoltar, i per això, s'estrena Ona Pagesa, un magazín informatiu setmanal d'actualitat del món rural que dirigeix Albert Mercadé i presenta conjuntament amb Miquel Andreu. Aquests periodistes donaran veu als protagonistes de la ruralitat d'avui.

