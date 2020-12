Sánchez reivindica haver complert el 23% dels compromisos d'investidura

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha iniciat el balanç sobre el primer any del govern de coalició amb el pronòstic que "aviat hi haurà més espanyols vacunats que contagiats" pel coronavirus, si bé "la immunitat col·lectiva no és l'escenari immediat". L'afirmació coincideix amb el dia que arriba a l'Estat la primera remesa de 350.000 dosis del sèrum contra la Covid-19, de les quals 65.000 corresponen a Catalunya i se subministraran des d'aquest dimecres El cap de l'executiu, que ha comparegut després de participar en el darrer consell de ministres de l'any, ha defensat la gestió de la crisi realitzada comandada des de la Moncloa, amb l'objectiu de "salvar vides a tota costa". "La pandèmia no ha frenat sinó que ha accelerat l'acció del govern", ha proclamat.Sánchez, que ha xifrat en un 23,4% el compliment dels compromisos d'investidura, ha repassat les principals mesures impulsades des del seu executiu per combatre l'emergència sanitària i les conseqüències econòmiques i socials, com ara l'impuls dels ERTO per evitar acomiadaments, els préstecs de l'ICO per a empreses i autònoms i l'aprovació de l'ingrés mínim vital. Pel que fa a aquesta ajuda per a les famílies més vulnerables, ha anunciat que el 2021 se'n duplicarà el pressupost per arribar a les 850.000 llars previstes.Les altres grans fites que ha destacat són l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, "els de més inversió social de la democràcia"; i el pla europeu de recuperació, una "reacció històrica de la UE" que l'Estat "va lluitar i esperonar". Aquesta injecció de fons inclourà 72.000 milions d'euros destinats a la digitalització.La previsió del cap de l'executiu espanyol és que al juny quedin acomplerts el 32,6% dels compromisos d'investidura, dels quals estan en marxa el 90,9%, segons ha afirmat. "Vivim una activitat legislativa intensa per la necessitat d'escometre reformes que Espanya necessitava després de molt de temps de bloqueig i per la pandèmia", ha argumentat.L'acció de govern del 2021 inclourà un pla estatal d'habitatge, un pla de formació professional i una llei de memòria democràtica. També l'any vinent es reformarà el codi penal i s'actualitzarà la redacció del delicte de sedició, segons ha avançat Sánchez. La reforma beneficiaria els dirigents independentistes empresonats i de retruc els que es troben a l'exili, com l'expresident Carles Puigdemont.La coalició entre PSOE i Podem inclou "moltes veus i una sola paraula: el BOE", ha proclamat el president del govern espanyol, que ha admès que a l'executiu encara li cal "experiència" per "continuar engreixant" les relacions entre els socis.El 2021 es dirimiran les divergències entre els dos partits per qüestions econòmiques com el salari mínim, congelat fins que hi hagi acord entre els agents socials; i la reforma de les pensions que promou el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que ampliaria de 25 a 35 anys el període de cotització amb què es calculen les pensions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor