Els Mossos centren a Barcelona la cerca de la dona desapareguda per Sant Esteve

Agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample de Barcelona continuen buscant la manresana resident a Terrassa Sandra Culli, de 44 anys, que va desaparèixer a Vilassar de Mar el passat dissabte quan va sortir a passejar després del dinar de Sant Esteve. En paral·lel, una cinquantena de voluntaris rastregen a la comarca del Maresme.Segons va denunciar la seva parella a les xarxes socials, Sandra Culli va desaparèixer el dia de Sant Esteve després de dinar a Vilassar de Mar. En un primer moment, l'home va adreçar un missatge de recerca a les xarxes socials en què explicava que la dona fa 1,68m d'altura i pesa uns 50 kg, i que en el moment de la desaparició duia pantalons i jersei negre, i anorac de plomes, també negre.L'endemà diumenge, davant la rellevància que havia tingut el missatge a les xarxes socials, els Mossos d'Esquadra van citar l'home a la comissaria de Premià de Mar per prendre-li declaració i recollir la denúncia per començar a investigar.Després de gairebé 48 hores, encara no s'ha pogut localitzar la dona desapareguda. Si algú pot donar-ne alguna informació, que contacti amb els Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor