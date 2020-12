Els mossos investigats per l'agressió racista al Bages demanen fer la roda de reconeixement amb la cara coberta

La defensa dels sis antiavalots dels mossos d'esquadra investigats per la presumpta agressió racista a un jove a Sant Feliu Sasserra després de la denúncia interposada per SOS Racisme el febrer de 2019 , han interposat un recurs en què demanen que la roda de reconeixement es faci amb els agents amb la cara tapada "ja que el denunciant, en la seva primera declaració, va indicar que els agressors eren antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc".SOS Racisme denuncia en un comunicat que "des del començament els agents s’han negat a col·laborar, acollint-se al seu dret a no declarar i recorrent algunes de les diligències practicades, al·legant errors processals". L’última va ser la de recórrer la pràctica de la roda de reconeixement que l’Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat recentment.Després que l'audiència confirmés que s'ha de portar a terme la roda de reconeixement, ara els advocats de la defensa han recorregut la decisió judicial al·legant que els agents han de realitzar la roda de reconeixement amb la cara coberta, ja que la denúncia es dirigeix contra els agents ARRO, que anaven tapats, i no contra els agents de seguretat ciutadana, que també eren presents en l’operatiu i anaven a cara descoberta.SOS Racisme ha presentat un escrit d’impugnació al recurs interposat pels Mossos, reiterant que durant la intervenció, que va durar hores, els agents es van treure el tapaboques, raó per la qual el denunciant afirma que pot reconèixer els agents que el van agredir.SOS Racisme denuncia que aquest recurs "és una nova estratègia per dilatar el procediment que jutja uns fets que van passar ja fa gairebé dos anys, encara que això impliqui sol·licitar un absurd, com és que una roda de reconeixement es dugui a terme amb la cara coberta".L'acusació contra els agents dels Mossos d'Esquadra és per presumptes delictes contra la integritat moral, tortures i lesions amb una motivació racista.

