Alerta dels autònoms: 4 de cada 10 tancarien definitivament el negoci si hi ha noves restriccions

Quatre de cada deu autònoms catalans asseguren que haurien de tancar el negoci de forma definitiva si s'aprovessin noves restriccions per frenar l'expansió de la Covid-19. ​En concret, el 40,9% admet que hauria de tancar, mentre que el 44,1% diu que podria continuar, però "no massa bé".Segons un informe presentat aquest dimarts per Pimec, només un 15% dels empleats per compte propi podria aguantar una tercera onada sense problemes, mentre que la resta reconeix que tindria grans dificultats per seguir treballant.Tal com ha explicat el gerent de l'àrea institucional de la patronal, Àngel Hermosilla, els sectors més afectats continuen sent l'hostaleria i la restauració, tot i que altres com la construcció comencen a tenir més problemes.

