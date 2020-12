Demòcrates s'integra a les llistes de Junts per al 14-F

El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, i la presidenciable de Junts, Laura Borràs, han anunciat la integració de Demòcrates a les llistes del partit de Carles Puigdemont per a les eleccions del 14-F. Així ho va decidir diumenge passat el consell nacional de la formació democristiana, que sumarà a la candidatura de Junts sis candidats per Barcelona, entre els quals Assumpció Laïlla en 16a posició i Antoni Castellà com a número 25, i un candidat per cada una de les altres circumscripcions.L'acord entre les dues formacions neix "amb el propòsit de fer efectiva la constitució de Catalunya com a estat independent", segons ha afirmat el dirigent del partit coalitzat amb la formació que lidera Carles Puigdemont. Castellà ha assegurat que els comicis de febrer seran "plebiscitaris" i que el "mandat de l'1 d'octubre és vigent". "L'estratègia d'esperar que l'Estat faci un pas al reconeixement nacional de Catalunya ha fracassat", ha defensat.Borràs, per la seva banda, s'ha felicitat pel "gest de Demòcrates" en integrar-se a la seva candidatura i ha argumentat que Junts és "un espai d'inclusió i suma que vol multiplicar pel país". "Hem prioritzat allò que ens uneix, avançar cap a la independència", ha apuntat. La presidenciable de Junts ha destacat que l'entesa aposta per la "lleialtat a l'1-O" i ha reivindicat la figura de Manuel Carrasco i Formiguera, dirigent d'Unió que apostava per "oblidar els greuges i posar en segon terme" les diferències i qualificava la independència com "l'anhel més important" de la seva vida.Castellà i Laïlla van ser diputats del grup parlamentari d'ERC aquesta legislatura, però la formació d'Oriol Junqueras i els democristians es van allunyar fins que el 6 de desembre els republicans van trencar amb Demòcrates per la participació de dos representants del partit en la reunió amb partits identitaris que va causar polèmica per la presència del vicepresident del Parlament, Josep Costa. Un altre exdiputat del grup republicà, Eduardo Reyes (Súmate), també forma part ara de Demòcrates.El partit de Castellà va intentar un front ampli amb formacions independentistes , per al qual va temptar l'ANC, però com que no l'ha assolit, ha optat per sumar-se a la candidatura de Puigdemont i Borràs. "Laura Borràs serà una presidenta disposada a fer la independència", ha proclamat Castellà.Demòcrates va néixer el 2015 de la mà dels exdirigents d'Unió disconformes amb la desvinculació del partit de la via plebiscitària que llavors impulsaven Artur Mas i Oriol Junqueras. Quan el partit de Josep Antoni Duran i Lleida va decidir no integrar-se a Junts pel Sí i concórrer en solitari a les eleccions d'aquell any, el sector independentista se'n va desmarcar i es va integrar a la llista encapçalada per Raül Romeva.Demòcrates va aportar a Junts pel Sí un diputat, Castellà; al qual es van sumar més tard Laïlla i Carles Prats perquè van córrer les llistes amb la formació del Govern. A les eleccions estatals del mateix any, el partit va concórrer amb Convergència en la coalició Democràcia i Llibertat, que encapçalava Francesc Homs i amb la qual van situar una diputada al Congrés, Elena Ribera; i un senador, Jordi Souto.Després d'implicar-se en la campanya de l'1-O, Demòcrates es va integrar en les llistes d'ERC; i dos anys després, en les eleccions municipals va donar suport a Primàries, el moviment que a Barcelona va postular a l'alcaldia Jordi Graupera. Ara acompanyaran Borràs.

