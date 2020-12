Enxampat amb una caixa enregistradora que acabava de robar en un comerç

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Bages van detenir el 24 de desembre un home, de 19 anys, veí de Manresa, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i per atemptat contra els agents de l'autoritat i danys.Els fets van passar al voltant de les 2.20 de la matinada al passeig Pere III de Manresa. Els agents que patrullaven per la zona van veure un home que vestia de fosc en actitud sospitosa.Quan la patrulla s'hi va apropar amb el vehicle per fer comprovacions, van observar que la persona portava una caixa enregistradora a les mans. Els agents van intentar barrar-li el pas amb el cotxe policial i l'individu els va llençar la caixa i això va ocasionar danys a la carrosseria de la zona del conductor, situació que va aprofitar per fugir corrents.Els mossos van iniciar un seguiment i finalment el van poder aturar. El lladre va reaccionar de manera agressiva i va intentar colpejar els policies amb els punys, tot i que finalment el van poder arrestar.Posteriorment els agents van comprovar els establiments de la zona i en van localitzar un a pocs metres amb la porta de vidre forçada, l'interior regirat i amb el taulell amb un espai que quadrava amb el lloc on hi havia la caixa enregistradora.El detingut, que té nombrosos antecedents per fets similars, va passar el dia 24 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

