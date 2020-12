La visita d'un Pare Noel deixa més de 20 morts per Covid en una residència d'avis de Bèlgica

Altres notícies que et poden interessar

Una residència de gent gran de Mol, a Bèlgica, ha registrat més de vint morts i una setantena de contagis per un brot de coronavirus que es va originar en la visita d'un Pare Noel. Segons informa Le Soir , l'home disfressat estava infectat de la Covid i no ho sabia.Tal com recull el darrer balanç oficial, gairebé tots els residents han donat positiu, així com també el personal. La xifra d'afectats ascendia a 125 a principis d'aquesta setmana. Entre la setantena d'avis infectats, molts han requerit ingrés d'urgència a l'UCI.

