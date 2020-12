El Govern defensa el pla per Cap d'Any mentre veus sanitàries demanen endurir restriccions

Altres notícies que et poden interessar

L'última reunió de l'any del Govern s'ha produït en plena escalada dels contagis i de la pressió hospitalària , indicadors que no han modificat la decisió de l'executiu de mantenir les restriccions previstes per Cap d'Any, malgrat les exigències de diverses veus sanitàries, com la del Col·legi de Metges , que demanen endurir-les. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha defensat el pla del Govern. "El Procicat ha decidit mantenir mesures, perquè són suficients", ha exposat Budó en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu.Budó, que ha afirmat que els ciutadans poden estar "tranquils" amb les mesures dissenyades, ha recordat que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial la nit del 31 de desembre per fer complir les restriccions. "No hi ha cap comunitat autònoma que estigui implementant mesures tan dràstiques com Catalunya. Voldria posar en valor això", ha afirmat Budó per justificar les resolucions del Procicat, que es tornarà a reunir aquest dimecres per analitzar la situació epidemiològica. "Si cal fer un canvi, perquè les dades així ho indiquen, es prendran les mesures que s'hagin de prendre", ha afegit la consellera per exposar l'anàlisi diària que fa el Govern de la crisi sanitària.La portaveu de l'executiu, preguntada tant per la demanda de més restriccions de l'expresident Quim Torra com per l'anàlisi que fan experts sanitaris, ha reconegut el debat obert en el marc del Procicat. El mateix conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va admetre diumenge que caldria "retocar" el pla per Cap d'Any . Budó ha raonat que sempre s'estudien totes les mesures possibles i que Sàmper s'expressava en aquesta línia quan es va referir a possibles modificacions.La reunió del Govern d'aquest dimarts ha servit per aprovar una línia d'ajuts directes de 4,3 milions d'euros als sectors de la restauració, el comerç i el turisme del Ripollès i la Cerdanya, afectades pel confinament perimetral. Els allotjaments turístics acreditats d'aquestes comarques rebran fins a 10.000 euros, i bars i restaurants podran accedir a partides de fins a 3.000 euros. Budó també ha detallat que es destinaran fins a 300.000 euros a una trentena d'instal·lacions de lleure educatiu de les dues mateixes comarques.

