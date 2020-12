Un portaveu municipal de Ciutadans fitxa pel PSC

El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, fitxa pel PSC. Ho ha avançat el Diari de Tarragona , que assenyala que anirà de número 2 dels socialistes -per darrere de la vallenca Rosa Maria Ibarra- en la candidatura del pròxim 14 de febrer per ser escollit diputat al Parlament.Viñuales, de fet, s'ha expressat visiblement emocionat aquest dimarts al plenari dels pressupostos, on ha exercit encara de portaveu. En la sessió no ha dit res en cap moment de la seva decisió, però sí que ha afirmat que era un ple important per a ell. De fet, segons les informacions publicades, Viñuales ha trencat el carnet i renunciarà al seu lloc al plenari de l'Ajuntament i al seu escó com a diputat a la Diputació de Tarragona.El número 2 del PSC per Tarragona era una de les principals incògnites i fins i tot s'especulava sobre qui rellevaria a Carles Castillo -fitxat per ERC- en aquesta posició. Es dona la circumstància que tant Castillo com Viñuales tenen un perfil molt similar: llaços a Bonavista, advocats tots dos i mantenen una relació d'amistat des de fa anys.Viñuales es va presentar per primer cop com a cap de llista de Ciutadans al 2015. Va ser llavors quan va aconseguir de cop 4 diputats, els mateixos que, més tard, al 2019, va aconseguir una candidatura que també va liderar ell. El creixement promès no es va fer efectiu i havia de romandre quatre anys més a l'oposició, un fet que no l'acabava de convèncer. Finalment, amb el canvi de partit, se'n va de Tarragona per anar a fer política a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor