Sara González, entre els periodistes catalans que han marcat aquest 2020

Un viatge a través de les clavagueres de l'Estat, la difosa teranyina de mecanismes que actuen a l'ombra en nom d’una pretesa raó que es pretén indiscutible. Això és el que ens ofereix el llibre Per raó d'Estat (Ara Llibres) de Sara González, redactora de, el qual li ha valgut per convertir-se en una de les periodistes catalanes que ha marcat aquest 2020. Així li ha reconegut Equinox , revista barcelonina editada en francès.Segons González, el periodisme s'acaba convertint "en una forma d'entendre la vida". A preguntes de la també ràdio francòfona, reconeix que mentre escrivia el llibre, una etapa que va haver de compaginar amb l'intens dia a dia com a redactora de la secció de política d'aquest diari, va descansar "poc", però que tot esforç acaba valent la pena "quan s'està fent una cosa en la qual s'hi creu fermament".A banda de González, Equinox també ha escollit com a periodistes catalans referents d'aquest any l' articulista de NacióDigital Francesc Canosa , per la seva tasca al capdavant de La Mira , i Rosa Badia, presentadora del programa de SER Catalunya, guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 2020.

