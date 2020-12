Quantes persones i on s'ha vacunat de la Covid-19?

Catalunya ja ha administrat la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 a un total de 802 persones des de diumenge. Aquest dilluns no es va posar cap vacuna, i aquest dimarts quasi tampoc se'n posarà cap a causa del retard en la distribució, ja que les 65.000 dosis setmanals previstes per dilluns han aterrat finalment a l'aeroport del Prat a primera hora del matí d'aquest dimarts.



En total han arribat més de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer a cinc aeroports estatals. L'arribada estava prevista abans però la companyia farmacèutica va anunciar el retard d'un dia per un problema logístic, fet que ha obligat a ajornar fins dimecres la vacunació massiva a Catalunya.

Amb tot, la Generalitat confia vacunar en 15 dies el màxim nombre de residències de Catalunya i espera que el retard logístic no afecti els plans de vacunació.D'ara fins el març, la prioritat serà residències i personal sanitari. I a partir de març, la gent gran. El calendari de Salut estableix que a l'estiu comenci a vacunar-se la població general.

Fins avui i per regions, ja s'han vacunat 79 persones a l'Alt Pirineu i 65 a Lleida. A la ciutat de Barcelona, només 59, mentre que a la regió metropolitana nord han estat 161, i a la metropolitana sud, 84. A la Catalunya Central, 86, i a Girona, 76. Al Camp de Tarragona, 111, i a Terres de l'Ebre, un total de 81.

Vacunació per regions

Alt Pirineu i Aran: 79 persones

Lleida: 65 persones

Regió metropolitana nord: 161 persones

Barcelona ciutat:59 persones

Catalunya central: 86 persones

Girona: 76 persones

Camp de Tarragona: 111 persones

Terres de l'Ebre: 81 persones

Lleida: 65 personesRegió metropolitana nord: 161 personesBarcelona ciutat:59 personesCatalunya central: 86 personesGirona: 76 personesCamp de Tarragona: 111 personesTerres de l'Ebre: 81 persones

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor