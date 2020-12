Alerten dels perills de fumar si s'ha utilitzat gel desinfectant

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha establert una sèrie de recomanacions d'ús i conservació adequada dels gels hidroalcohòlics, així com consells per a evitar incidents en la població infantil. En concret, aconsella "evitar fumar immediatament després d'usar-los o en llocs on estiguin emmagatzemats" perquè contenen un alt percentatge d'etanol, que els fa "inflamables, tòxics per ingestió i irritants, especialment oculars".A banda, l'agència pública aconsella evitar aplicar gels hidroalcohòlics en zones sensibles o danyades de la pell o mucoses, així com mantenir-los allunyats de focus de calor com poden ser superfícies calentes, exposició solar directa, flames obertes, espurnes o qualsevol font d'ignició. Així, demanen emmagatzemar-los en un lloc "ben ventilat i fresc, evitant espais on es produeixin canvis de temperatura importants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor