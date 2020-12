L'Estat confia en poder «minimitzar molt» l'impacte d'una possible tercera onada

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que no es pot descartar que hi hagi una tercera onada del coronavirus, però ha opinat que es pot "sinó evitar-la, minimitzar-la molt" si se segueix reaccionant amb "promptitud" a l'hora d'aplicar mesures i s'actua amb "molta prudència".Illa ha apuntat que descartar-la seria "enganyar-se" a un mateix. El ministre de Sanitat ha insistit, en una entrevista a TVE, a demanar a la ciutadania que mantingui la "guàrdia molt alta el que queda de període nadalenc" i ha defensat que les restriccions de les autonomies són "correctes" i caldrà "seguir ajustant-les", segons l'evolució epidemiològica.Illa ha reiterat que la nit de Cap d'Any cal actuar amb "molta cautela", respectar els màxims de quantes persones poden reunir-se, restringir la celebració a un grup de convivència o màxim dos i moure's el mínim possible.Pel que fa a la nova variant de la soca britànica, Illa ha dit que les autoritats sanitàries estan fent seguiment de la situació amb un programa de vigilància especial i ha subratllat que l'evidència sobre una major transmissibilitat d'aquesta soca "no és indiscutible".Sobre la vacuna, Illa ha defensat que el repartiment s'està fent amb "equitat" i ha rebutjat entrar en polèmica amb el PP. El ministre ha dit que a les reunions del Consell Interterritorial de Salut les observacions són "constructives" i que a la trobada de dilluns cap conseller autonòmic va traslladar-li aquesta crítica que els líders populars fan en públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor