Trilla avisa d'una situació «inestable» i de 15 dies de «molta tensió»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, esperava un "enduriment" de les restriccions i que aquestes fossin "més contundents", especialment per Cap d'Any davant d'una situació epidemiològica "inestable". "Suposo que el Govern té més dades de les que tinc jo", ha dit aquest dimarts a RAC1.El doctor afirmava que és probable que després del període de festes hi hagi un augment del nombre de casos i alerta que les dues properes setmanes seran "de molta tensió i molta atenció". Segons el seu parer, la gent està sent "majoritàriament prudent", però ha afirmat que l'equilibri "és complicat".D'altra banda, continua exigint un sistema "sòlid" de rastreig, més enllà de si es fa a través d'una contractació o la gestió directa. El doctor no ha volgut entrar a valorar la decisió del Govern de finalitzar el contracte amb Ferrovial per al sistema de rastreig i s'ha limitat a demanar-li que aprofiti "per a la millora i el reforç continuat del sistema de rastreig perquè és cabdal".

