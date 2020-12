L'exlíder de Vox a Lleida, condemnat a més de 14 anys de presó per abusar de discapacitats

L'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, ha estat condemnat a 14 anys i tres mesos de presó per abús de persones amb d¡scapacitat. Segons publica Segre , l’Audiència de Lleida considera que el condemnat oferia diners a canvi de diferents actes sexuals, i per aquesta raó li imposa una pena de vuit anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual a persones amb discapacitat; dos penes de dos anys i mig de presó cada abús sexual, i una altra pena d’un any i tres mesos de presó per un delicte de pornografia amb ús de persones amb discapacitat.Ortiz Cambray també haurà d’indemnitzar les víctimes: una amb 15.000 euros i l'altra amb 5.000 euros

