​Mor un home en un xoc frontal entre dos turismes a la N-340 a l'Alt Penedès

Un home ha mort a primera hora d'aquest dimarts en una col·lisió frontal a la N-340, a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos han rebut l'avís a les 5.03 hores per un sinistre al punt quilomètric 1.197 de la citada via. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han topat frontalment i com a conseqüència ha mort el conductor d'un d'ells.La conductora de l'altre cotxe ha resultat ferida menys greus i ha estat traslladada a l'hospital Santa Tecla de Tarragona. Arran de la incidència, s’han activat set patrulles dels Mossos, tres dotacions de Bombers, que han fet extracció del dos conductors i neteja de calçada; i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).La carretera s’ha tallat en tots dos sentits de la marxa fins a les 7.30 hores, quan s’ha pogut obrir un carril i habilitar pas alternatiu. A les 8.30 hores la via ha quedat totalment oberta.Amb aquesta víctima, són 105 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya, segons dades provisionals.

