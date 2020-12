Demanen onze anys de presó per un presumpte agressor sexual reincident a Cambrils

Un veí de Cambrils (Baix Camp) serà jutjat el pròxim 28 de gener, segons avança el Diari de Tarragona , per un presumpte delicte d'agressió sexual contra una dona al seu mas de Cambrils. L'home, amb tres antecedents per abús sexual, és d'orígen marroquí i té 51 anys. Els fets van succeir el passat 21 de desembre de 2019, quan cinc persones -entre ells l'agressor i la víctima- van viatjar de Tarragona a Cambrils en cotxe, localitat on van passar la nit de festa.Després de consumir diverses drogues, de matinada, es van quedar sols el presumpte agressor i la víctima. Ell es va masturbar al costat de la dona i li va dir que mirés, un cop els intents de mantenir-hi relacions sexuals no van prosperar. Al cap d'unes hores, en despertar-se, la va obligar amb amenaces de mort i agressions físiques. Finalment, segons el relat de l'acusació, la va violar.La Fiscalia de la secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona li demana 11 anys de presó, sis de llibertat vigilada i una sanció econòmica d'un total de 6.880 euros. A més, es contempla la seva expulsió del país durant nou anys quan compleixi els dos terços de la condemna. A més, durant 13 anys, si s'accepta la petició de l'acusació, no podrà comunicar-se ni acostar-se a menys de 500 metres de la víctima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor