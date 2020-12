Més de 180 avisos als Bombers i 300 trucades al 112 per les fortes ventades a Catalunya

Més de 180 avisos als Bombers de la Generalitat i 300 trucades al 112 per les fortes ventades a Catalunya. Les ratxes de vent han superat aquest dilluns els 80 km/h al Camp de Tarragona, el Penedès i a l'àmbit metropolità.A Barcelona ciutat, els Bombers han rebut un total de 107 avisos per incidències relacionades amb el vendaval, bàsicament per caiguda de branques, arbres i elements de façana. A Badalona (Barcelonès), dues dones de 38 i 56 anys han quedat ferides lleus per la caiguda d'un arbre a l'avinguda d'en Caritg, a tocar de l'Escola Pública Joan Miró. Les dues afectades han patit diversos cops al cap i a l'espatlla, i han estat traslladades pel SEM a Can Ruti.I a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), un arbre ha caigut al damunt d'un cotxe aparcat, sense cap persona dins, i ha malmès una canonada de gas sense causar fuita.A les 22 hores, l'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el pla bàsic municipal d'alerta per ventades davant la disminució de les rates de vent.El vendaval ha deixat registres destacats com els 108 km/h de l'Albiol, els 97,2 km/h de Font-rubí, els 93,6 km/h d'Anglès, els 90 km/h del Vendrell, els 87,1 km/h de Vila-rodona, els 83,2 km/h dels Hostalets de Pierola, els 79,9 km/h de Terrassa o els 77,8 km/h al barri del Raval de Barcelona, segons les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic.La majoria dels 180 serveis de Bombers han estat per retirar arbres i branques caigudes, i altres elements de la via pública com plaques, cartells o tendals. La regió metropolitana nord –amb 90 avisos- ha estat l'origen de quasi la meitat dels avisos pel vent.

