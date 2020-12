La vacunació contra la Covid-19 es reprendrà finalment dimecres a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

La campanya de vacunació contra la Covid-19 es reprendrà finalment dimecres a Catalunya i no aquest dimarts com estava previst, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN de fonts del Departament de Salut. Després del problema logístic de Pfizer, les noves dosis de vaccí arribaran aquest dimarts al Banc de Sang i Teixits i no hi haurà temps material per redistribuir-les.L'hora d'arribada de les vacunes contra la Covid-19 –Salut calcula que de 12.30 a 15.30 hores- i la complexitat logística faran impossible que aquest dimarts es pugui reprendre la campanya de vacunació.Segons el ministre de Sanitat, Salvador Illa, Espanya rebrà 369.525 dosis de la vacuna de Pfizer-Biontech en quatre vols que aterraran a Barcelona, Madrid, Vitòria i Canàries.Espanya rebrà durant els propers els propers mesos 4.591.275 dosis d’aquesta vacuna de Pfizer amb què immunitzarà 2.295.638 persones, segons el pla estratègic establert a l’estat espanyol .Aquest diumenge es va iniciar a tot l’Estat la primera de les tres etapes establertes en aquest pla de la vacunació contra la Covid i que prioritza quatre grups de població, per aquest ordre: els residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i persones amb discapacitat; el personal sanitari de primera línia; la resta de personal sanitari i sociosanitari i grans dependents no institucionalitzats.

