El Col·legi de Metges exigeix endurir les restriccions per Cap d'Any

No ho entenc. El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para de créixer. Cal reduir contactes ja! @govern calen mesures més contundents i efectives per frenar la pandèmia! De cara al Cap d'Any demano reduir dràsticament la mobilitat i als ciutadans màxima responsabilitat — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) December 28, 2020

La decisió del Govern de no decretar noves restriccions per la nit de Cap d'Any ha topat amb el rebuig de diversos experts. Entre ells, Oriol Mitjà - que ha demanat no repetir certes errades - i Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges. Segons aquest darrer, calen mesures "més contundents i efectives" per frenar la pandèmia.Padrós demana al Govern "reduir dràsticament la mobilitat" i als ciutadans "màxima responsabilitat" de cara a l'última nit del 2020. "El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para de créixer, cal reduir contactes ja", alerta.

