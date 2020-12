Els comuns tanquen la llista amb polèmica a Podem i sense EUiA

Davant d'unes eleccions d'alt voltatge, els comuns no han estat exempts de polèmica a l'hora de tancar la seva candidatura per al 14-F. Encapçalada per Jéssica Albiach, la llista d'En comú Podem per Barcelona -es liquida ja del tot el nom Catalunya en Comú Podem- ha deixat fora Noe Bail, la dirigent a qui la militància de Podem Catalunya va dipositar la seva confiança per ser la candidata amb 2.659 vots obtinguts a les primàries. A més, es constata el divorci formal amb EUiA, la direcció col·legiada de la qual no ha participat de la confecció de la llista.Els comuns i Podem han revalidat aquest dilluns l'aliança per concórrer en coalició als comicis després de setmanes de discrepàncies, com va avançar aquest diari . Amb tot, la factura que ha pagat el partit lila és el de no incloure Bail i, per tant, alterar l'elecció de la militància del partit. La dirigent no era acceptada per la cúpula dels comuns i així ho reconeixen membres de la direcció de Podem, capitanejada per la diputada Conchi Abellán. Amb tot, la versió oficial de la formació és que a Bail se li ha obert un expedient que està en mans del consell de garanties i que això genera una "incompatibilitat" per formar part de la llista.L'exclusió de la dirigent, avançada per l'Ara i confirmada per, té clarobscurs. L'expedient s'ha obert arran d'una denúncia interna presentada al mes de febrer, quan una majoria del consell ciutadà va recollir signatures per forçar-la a deixar la secretaria general del partit. Malgrat tot, Bail es va presentar a les primàries per ser candidata i les va guanyar al maig. Al juny, però, va ser Abellán qui va guanyar la votació per ser la nova líder de Podem Catalunya. No ha estat fins ara, deu mesos després, en plena negociació de les llistes, quan el partit al·lega aquest argument de l'expedient per apartar-la de nou Bail i suspendre-la de militància. El contingut de l'informe del consell de garanties, asseguren, no és públic.Les tibantors entre Bail i la cúpula dels comuns, però, han estat una realitat des del primer dia en què va guanyar contra pronòstic les primàries del 2018. El dirigent que va rebre l'aval oficial i públic de la direcció dels comuns, Jaume Durall, va perdre per una diferència de 19 vots. Des d'aleshores, Bail es va convertir en una figura incòmoda. També des del punt de vista polític. Dos anys després, han aconseguit desvincular-la finalment del projecte a l'espera de quin és el contingut de l'expedient.Així doncs, en comptes de Bail serà Lucas Ferro, actualment diputat i de la confiança d'albiach, qui entrarà en nom de Podem en el quart lloc de la candidarua. El número dos, com ja s'havia anunciat, és l'exlíder de CCOO a Catalunya Joan Carles Gallego i la número tres l'activista antiracista Jéssica González. La llista per Barcelona dels comuns trenca la cremallera en el número cinc per incorporar l'excoordinador d'ICV David Cid, seguit de l'actual portaveu Susanna Segovia i Marc Parès, l'únic dirigent que va fer el salt de la mà de Xavier Domènech que continua al grup.Més enllà de Bail, l'altra polèmica dels comuns amb Podem s'ha generat amb la llista de Tarragona, finalment encapçalada per Jordi Jordan, abans vinculat a l'extinta ICV. El partit comandat per Abellán ha pugnat amb la cúpula dels comuns perquè la cap de llista fos la diputada Yolanda López, que finalment s'ha hagut de quedar amb el segon lloc. Rosa Lluch serà la candidata per Girona i assumirà un important pes en la campanya mentre que Jaume Moya lidera la llista a Lleida.De la candidatura dels comuns ja no en formarà part formalment EUiA, que continua comandada pels dirigents de la confiança de Joan Josep Nuet des de que aquest se'n va desvincular per incorporar-se de la mà de Sobiranistes a la candidatura d'ERC al Congrés. Part d'EUiA s'ha acabat escindit i aplegant-se a Esquerra Unida de Catalunya amb l'aval del líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón. El diputat a Madrid Joan Mena n'és un dels referents i a la llista per a les eleccions del 14-F és Núria Lozano, en el vuitè lloc, la que ocupa un lloc més destacat a la candidatura.

