Dues persones ferides en caure'ls a sobre un arbre al centre de Badalona

Dues dones de 38 i 56 anys han resultat ferides lleus aquest dilluns al migdia per la caiguda d'un arbre al centre de Badalona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís de la incidència s'ha rebut a les 13.13 hores a l'avinguda d'en Caritg, a tocar de l'Escola Pública Joan Miró.La forta ventada ha tombat un arbre i aquest ha impactat contra les dues dones, que han patit diversos cops al cap i a l'espatlla. Una dotació de Bombers s'ha desplaçat al lloc i les afectades han estat ateses pel SEM, que les ha traslladat a Can Ruti.El vendaval, que ha superat els 80 km/h a moltes comarques de Catalunya, especialment al Camp de Tarragona, Penedès i l'àmbit metropolità. Destaquen registres com els 108 km/h de l'Albiol, els 97,2 km/h de Font-rubí, els 93,6 km/h d'Anglès, els 90 km/h del Vendrell, els 87,1 km/h de Vila-rodona, els 83,2 km/h dels Hostalets de Pierola, els 79,9 km/h de Terrassa o els 77,8 km/h al barri del Raval de Barcelona, segons les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic.

