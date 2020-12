Arriben les 65.000 dosis per iniciar la vacunació massiva a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Més de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer han arribat aquest dimarts a cinc aeroports estatals per iniciar la vacunació massiva, després que aquest diumenge se subministressin les primeres dosis. L'arribada estava prevista per aquest dilluns però la companyia farmacèutica va anunciar el retard d'un dia per un problema logístic, fet que ha obligat a ajornar fins dimecres la campanya a Catalunya. Les vacunes han arribat als aeroports de Madrid, Barcelona, Vitòria, València i Sevilla. El govern espanyol ha informat que un cop arribades les dosis s'ha fet el repartiment i distribució per iniciar la vacunació.Catalunya n'ha rebut unes 65.000 que es començaran a dispensar dimecres entre usuaris de residències i professionals sanitaris. L'arribada ha estat a primera hora a l'aeroport del Prat i des d'allà s'han traslladat fins al Banc de Sang i Teixits, on ja s'estan preparant per repartir arreu del territori.L'exèrcit serà l'encarregat de fer arribar la vacuna a les Illes Canàries i Balears i a Ceuta i Melilla.En plenes festes de Nadal, el ministre Salvador Illa ha agraït a la ciutadania el compliment de les mesures contra el coronavirus i ha cridat a "mantenir la guàrdia molt alta" en les celebracions per Cap d'Any i Reis, en què ha reclamat reduir al màxim la mobilitat per evitar els contagis. El ministre ha reconegut que "la preocupació és molt alta" perquè la darrera nit de l'any és una data més procliu a les celebracions festives.Per la seva banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAE), Fernando Simón, ha assenyalat que les xifres de contagis actuals indiquen una tendència d'estabilització de la pandèmia, però les dades no es poden interpretar fins dimarts o dimecres, per conèixer l'efecte de Nadal. Simón ha qualificat la vacuna que va començar a inocular-se ahir com "un focus d'esperança", si bé ha cridat a no abaixar la guàrdia.El responsable del CCAE ha pronosticat que es detectin a Espanya nous casos de nova variant del virus detectada al Regne Unit, si bé ha assegurat que encara no està clar si en realitat és més contagiosa. Simón també ha precisat que les persones amb la soca britànica detectades a l'Estat van presentar una PCR negativa abans de viatjar.Les dades notificades aquest dilluns per les autonomies al Ministeri de Sanitat han fet superar la xifra de 50.000 morts a Espanya durant la pandèmia del coronavirus. Les comunitats han notificat 24.462 nous casos, que sumats a tots els notificats des de l'inici de la pandèmia sumen 1.879.413 casos. La incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 246 per 100.000 habitants. Pel que fa al nombre de morts, aquest dilluns se n'han notificat 298 més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor