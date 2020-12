El Govern trenca amb Ferrovial més de mig any després

Mesura forçada per eleccions

Per Cavaller pallares el 28 de desembre de 2020 a les 21:33 1 0

Sembla més que evident que la decisió es una mesura forcada per les eleccions. Diuen que contractaran personal, i que el 1 febrer comencaran, pero rm pregunto si estar klesta la contractacio de 450 persones i, el que es mes important, la seva formacio en poc mes de 30 dies. No sembla massa prudent la mesura, i mes quan trnim a la cantonada una posible tercera onada. Tant de bo surti be, pero el risc es enorme, per la salut, i pels desitjos electorals d'ERC.