El País Valencià registra unes 3.500 denúncies per saltar-se les restriccions per Nadal

La Guàrdia Civil ha interposat, entre el 23 i 27 de desembre, unes 1.200 propostes de sanció per incompliments del tancament perimetral vigent al País Valencià, unes 750 per saltar-se el toc de queda i 1.500 més per no portar mascareta.La Guàrdia Civil ha informat que, des que es va ordenar el tancament perimetral del País Valencià, s'han posat en marxa més de 7.200 dispositius per controlar, principalment, les carreteres d'entrada i sortida. Més de 1.100 d'aquests dispositius s'han dut a terme entre el 23 i 27 de desembre per evitar sortides o entrades no permeses al territori valencià.Així, les 1.200 propostes de sanció per saltar-se el confinament perimetral se sumen a les 3.180 que s'havien interposat en l'últim mes i mig, de manera que el nombre total s'eleva a 4.380 en el conjunt de el període.La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han coincidit a destacar que no hi ha hagut incidents "greus" i han agraït a la ciutadania l'esforç realitzat per complir amb les directrius sanitàries: "Esperem que hi segueixi havent aquest gran exercici de responsabilitat perquè el Cap d'Any sigui també tranquil", ha conclòs.

