Les errades que cal evitar per Cap d'Any, segons Oriol Mitjà

#No_és_suficient la recomanació "d'evitar contactes socials no imprescindibles per cap d'any."



En una situació greu el “bonisme” no és una bona recepta per al civisme i la salut pública. Determinació, transparència i empatía per aconseguir un compromís social. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 28, 2020

"És molt important evitar les celebracions de Cap d'Any". Així de contundent s'ha expressat Oriol Mitjà poc després que el Govern anunciés aquest dilluns que no té previst imposar més restriccions per l'última nit del 2020. Demana a l'executiu "aprendre de les errades" perquè si no es reverteix la situació epidemiològica actual, amb l'afegit de tres caps de setmana festius consecutius, la tercera onada "es desbocarà per arribar als pics del novembre".Segons Mitjà, les recomanacions del Govern no són suficients i alerta que "el bonisme no és una bona recepta per al civisme i la salut pública". "Determinació, transparència i empatia per aconseguir un compromís social", demana l'epidemiòleg.

