Uns lladres encasten una grua a un banc de l'Ampolla per intentar arrencar el caixer

Estat en què han quedat les oficines del BBVA de l'Ampolla després de l'intent de robatori. Foto: Cedida

Uns desconeguts van arrencar i van intentar endur-se la passada matinada del 27 de desembre el caixer automàtic de les oficines del banc BBVA, situades al carrer Sant Jordi de l’Ampolla (el Baix Ebre). Es tracta del mateix caixer que el mes passat de març ja va ser robat després d'una espectacular cadena de robatoris En aquesta ocasió els fets es van produir a les 2.26 hores, hora en què els agents de torn de la Policia Local de l'Ampolla van rebre l’avís de la Sala de Mossos d’Esquadra alertant-los d’un robatori a les oficines d'aquest banc.Gràcies a la proximitat en què es trobaven en aquell moment, en poc més d'un minut els agents van arribar al lloc dels fets, on van trobar-se un turisme Citroën al mig del carrer -suposadament, el vehicle estava estacionat a la plaça de pàrquing que hi ha just davant de l’oficina bancària- i una grua que havia estat encastada al caixer automàtic d'aquesta oficina.Els autors dels fets no van poder consumar el robatori per la ràpida actuació de la Policia Local de l’Ampolla, ja que quan els lladres van veure arribar la patrulla policial, van fugir amb un altre vehicle que prèviament havien robat i que estava preparat per si havien d'escapar-se ràpidament.Este és el segon cop en este 2020 que intenten robar el caixer del BBVA de l’Ampolla amb el mateix modus operandi. En la primera ocasió, que va tenir lloc el passat mes de març, van aconseguir emportar-se’l, però este segon cop només va quedar en temptativa.

