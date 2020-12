Busquen una dona de Terrassa desapareguda dissabte passat a Vilassar de Mar

La Sandra va desaparèixer el 26 de desembre a Vilassar de Mar. Ajuda'ns a trobar-la



Sandra desapareció el 26 de diciembre en Vilassar de Mar. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/TDrziwnzqj — Mossos (@mossos) December 28, 2020

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Premià de Mar investiguen la desaparició d'una veïna de Terrassa, Sandra Culli, vista per última vegada el dissabte a Vilassar de Mar. La seva parella va fer una crida ciutadana a xarxes socials i també va presentar una denúncia a la policia catalana el diumenge al matí.Segons la descripció a les xarxes, la dona desapareguda, de mitjana edat, fa 1,68 m d'altura i pesa uns 50 kg. La seva parella va iniciar una campanya a les xarxes per poder-la localitzar el diumenge al matí i a la tarda presentava la denúncia als Mossos d'Esquadra.En un principi, els Mossos d'Esquadra descarten que la seva desaparició hagi estat motivada per una acció delictiva, i centren la seva recerca per punts de Barcelona i de la zona metropolitana.Si algú pot tenir-ne alguna referència, cal que s'adreci o informi els Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor