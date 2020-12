El Govern manté les restriccions: què es podrà fer i què no per Cap d'Any?

Altres notícies que et poden interessar

Les restriccions aprovades la setmana passada pel Govern es mantenen; per tant, el toc de queda continua previst a la una del vespre per Cap d'Any, a les onze la nit de Reis i a les deu del vespre la resta de dies.Des de Protecció Civil es crida a "evitar qualsevol tipus de contacte social que no sigui imprescindible" i es demana que se celebri Cap d'Any al domicili habitual amb el nucli de convivència. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també ha advertit que "com menys interacció social tinguem, menys possibilitat de rebrot" hi haurà.Amb tot, el paquet de restriccions pel dia de Cap d'Any -especialment conflictiu per ser una festa "nocturna" i que "es pot enllaçar amb la matinada", segons Sàmper- queda així:- Toc de queda a la 1 de la matinada.- Prohibides les reunions de més de 10 persones.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Es demana mantenir les bombolles de convivència, amb un màxim de dues.- El transport públic es manté al 100%.- La mobilitat entre comarques només es permet per visitar familiars o amb reserves en hotels i segones residències, excepte per a la Cerdanya i el Ripollès.

