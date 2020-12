El Govern estrenarà un nou sistema de rastreig i extingirà el contracte amb Ferrovial el 31 de gener

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha anunciat que al febrer es posarà en marxa un nou sistema de rastreig que es gestionarà des de l'Agència de Salut Pública. Això implica que el 31 de gener s'acabarà el polèmic contracte amb Ferrovial. El Govern haurà trigat fins a set mesos en extingir-lo després d'haver-s'hi compromès, que una majoria del Parlament així ho demanés, i que s'hagin fet evidents les disfuncions del sistema fins ara vigent La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que es reforça el sistema de rastreig, que ara dependrà d'una gestió pública, amb la contractació d'entre 450 i 750 persones que s'encarregaran especialment de detectar els contactes estrets dels contagiats per tallar les cadenes de transmissió. Aquests nous treballadors tindran un perfil de gestors administratius i tècnics de salut pública i ampliaran les funcions que feien fins ara els rastrejadors. Segons ha explicat Vergés, podran agendar proves diagnòstiques dels contactes estrets i alliberar així tasques de l'atenció primària, identificaran necessitats socials per complir bé les quarantenes i derivaran al 061 les persones que tinguin necessitats emocionals.A més, si bé fins ara els rastrejadors treballaven des d'un call center, ara els professionals del nou sistema de rastreig estaran agrupats en els diferents territoris per fer un seguiment des de la proximitat dels contactes. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha precisat que es treballarà intensament aquest mes de gener perquè la nova estratègia, que ha insistit que es dissenya des del mes de juny, funcioni a ple rendiment ja al febrer, un cop finalitzi el contracte amb Ferrovial.Ramentol ha argumentat que el contracte amb Ferrovial finalitza de forma acordada entre les parts abans del que estava estipulat perquè així ho permet unes de les clàusules, fet que implica que no hi haurà cap indemnització a l'empresa. També ha argumentat que en el seu dia va ser necessària aquesta "contractació d'emergència" que quedava emparada pels decrets lleis aprovats pel Govern. "Necessitàvem urgentment una estructura de seguiment de contactes estrets", ha insistit Ramentol, que ha destacat la feina "rellevant" que s'ha fet amb 1,4 milions de trucades des del mes de juny.La inversió per a les noves contractacions en la gestió directa del rastreig serà de 19 milions d'euros i seran entre 450 i 750 en funció de quines siguin les necessitats epidemiològiques. "Hem d’intentar conèixer millor el comportament del virus i reforcem el sistema de rastreig unificant la informació en una eina i millorant dia a dia el sistema de rastreig", ha defensat Vergés.La consellera també ha assegurat que el retard de l'arribada de les vacunes a aquest dimarts per un problema logístic de Pfizer a la fàbrica de Bèlgica no alterarà el calendari de vacunació de Catalunya, ja que estava previst que es comences a subministrar els dimarts de cada setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor