ERC força un ple monogràfic a la Diputació sobre el cas Consell Esportiu de l'Hospitalet

ERC ha registrat aquest dilluns una petició de ple monogràfic sobre la corrupció a la Diputació de Barcelona per tractar les investigacions que esquitxen aquesta institució i en especial el cas Consell Esportiu de l'Hospitalet pel qual va ser detinguda la seva presidenta, la socialista Núria Marín . Com que els republicans tenen més d'un terç dels diputats a l'ens -en té 16 de 51-, disposa de la capacitat per forçar aquest debat, tot i que la data depèn de l'equip de govern, format per PSC i JxCat.El dia que l'alcaldessa de la segona ciutat del país va ser formalment detinguda, els republicans van anunciar una moció de censura per fer-la fora si ella no dimitia, però per ara no ha aconseguit els suports necessaris per obtenir majoria i a través d'aquest ple extraordinari pot obligar la resta de grups a posicionar-se. Quasi tots, però, ja ho van fer en el darrer ple de la Diputació, quan JxCat va tancar files amb la presidenta de l'ens , mentre que els comuns, que no estan a l'equip de govern i que a l'Ajuntament en demanen la dimissió, llavors en van defensar també la presumpció d'innocència.ERC ha formalitzat aquest dilluns la petició del ple extraordinari, en el qual pretén abordar tant el cas del Consell Esportiu com altres investigacions entorn l'activitat de la Diputació o dels seus governants i electes per "enfortir-ne el marc d’integritat i de qualitat institucional"."L'objectiu del ple és realitzar un exercici de revisió dels instruments amb els quals ens dotem per tal de retre comptes des del punt de vista de la integritat pública i establir les màximes garanties per combatre la corrupció", afirma el portaveu dels republicans, Dionís Guiteras, en una nota de premsa.Els republicans proposen un seguit de mesures que inclouen iniciar el procediment de revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació i el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de l'organisme. En concret, plantegen tres acords, el primer dels quals demana "condemnar la manca de transparència en la informació que s'ha donat per part de la presidència de la Diputació en relació amb les investigacions judicials i policials vinculades al cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet i que estan afectant també a la institució".Igualment, plantegen reconèixer que el govern de la Diputació "no ha tingut una actitud satisfactòria a l'hora de retre comptes davant els episodis que han afectat la institució com són les investigacions que s'estan portant a terme per presumptes pràctiques de corrupció en els casos del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat o de Relacions Internacionals". Reclamen finalment revisar els mecanismes i codis interns en contra de la corrupció, condemnar la corrupció en totes les seves expressions, i reafirmar la necessitat que les administracions públiques i els governs siguin exemplars en totes les seves conductes, decisions i procediments que executen.El grup d'ERC proposa que aquest ple se celebri el 20 de gener, tot i que aquesta data dependrà de Marín, així com rebutja que el debat s'insereixi en el marc d'un ple ordinari o que altres punts s'incloguin a l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. Els republicans ja van aconseguir la setmana passada que el ple de l'Hospitalet aprovés una moció per tal que l'Ajuntament es personi com a acusació particular a la causa i que s'impulsés una comissió d'investigació local.

