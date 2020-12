Un pilot vola 200 km amb una avioneta per dibuixar una xeringa en honor a la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

El pilot Samy Kramer ha fet un trajecte de 200 quilòmetres aquest cap de setmana per dedicar un particular homenatge a la vacuna que s'ha començat a administrar a Europa. El resultat va ser un dibuix en forma de xeringa capturat per Flightradar, l'eina que segueix els moviments aeris en temps real.El jove pilot alemany va posar la ruta en un GPS abans d'enlairar-se des del sud d'Alemanya. Segons explica ell mateix, per dibuixar la xeringa va haver de fer "girs molt pronunciats" amb corbes de 90 graus pels quals va haver d'estar "molt concentrat".Kramer assegura que la seva acció pretén donar suport a la campanya de vacunació: "Encara hi ha moltes persones que s'hi posen", diu, i afegeix que el seu gest "pot ser un recordatori perquè es reflexioni sobre el tema".

