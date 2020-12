M'he de vacunar si ja he passat la Covid-19?

Altres notícies que et poden interessar

Amb l'arribada de la vacuna contra el coronavirus a tot Europa, la llum al final del túnel de la pandèmia cada vegada sembla més a prop . El vaccí posa en marxa el compte enrere cap a la normalitat i ara planteja nous dubtes. Un d'ells és si cal vacunar-se en cas d'haver passat la infecció.Els casos de reinfecció per coronavirus són extremadament pocs a tot el món, si bé la Covid-19 és una malaltia molt nova que encara s'ha d'investigar. Així, es recomana que es vacunin els que ja l'hagin superat?Ángela Domínguez, coordinadora del Grup sobre Vacunacions de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Barcelona, subratlla que es desconeix quant dura la protecció que dona haver patit la infecció, de manera que no seria motiu perquè no es vacuni, amb els coneixements que tenim actualment. Així, creu que han de vacunar-se.Per la seva banda, el president de la Societat Espanyola d'Immunologia, el doctor Marcos López Hoyos, coincideix que també cal que aquestes persones es vacunin, tot i haver superat la malaltia i que en molts casos generin anticossos.Segons valora, si una persona ha superat la Covid-19 és molt probable que hi hagi generat immunitat o memòria immunològica, encara que algun cop això no passa, de manera que la vacuna és necessària: "Probablement hagi generat limfòcits T i limfòcits B (aquests últims són els que produeixen els anticossos), iguals als que s'intenten generar amb la vacuna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor