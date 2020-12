​Els 27 de la UE avalen l'acord del Brexit

Els 27 estats de la Unió Europea han donat "llum verda" per unanimitat a l'acord pactat la vigília de Nadal amb el Regne Unit sobre la relació comercial arran del Brexit, segons ha informat el portaveu de la presidència alemanya de torn de la UE, Sebastian Fischer."Els ambaixadors han aprovat unànimement l'aplicació provisional de l'Acord UE-Regne Unit de Comerç i Cooperació a partir de l'1 de gener del 2021", ha afirmat Fischer en una piulada a Twitter.Es preveu que la Cambra dels Comuns britànica aprovi el pacte dimecres, i quedarà pendent, també, el vistiplau definitiu de l'Eurocambra, que no arribarà abans de finals d'any. És precisament per això que l'1 de gener l'acord s'aplicarà de forma "provisional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor