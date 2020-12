​Nani Roma es queda sense copilot a les portes del Dakar per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Contratemps inesperat per a Nani Roma a la 43a edició del Dakar , que comença el proper diumenge, 3 de gener. El pilot de Folgueroles s’ha quedat sense copilot, Dani Oliveras, que ha donat positiu per Covid-19, segons informa el portal 3/24 Oliveras, que repetia com a copilot de Roma, ja no ha pogut volar cap a Aràbia Saudita i s'ha hagut de quedar a casa. El 8 de desembre ja va donar positiu de Covid-19 tot i ser asimptomàtic i es va confinar. El passat 24 de desembre, just abans de marxar cap al Dakar, és va fer una altra prova PCR, i va tornar a donar positiu.Roma va estar esperant fins a última hora el copilot, que té una gran experiència i amb qui feia mesos que preparava la cursa. El pilot ha hagut de buscar ara un copilot d’urgència i ja l’ha trobat. Es tracta del francès Alex Winock, que va ser copilot de Guerlain Chicherit i amb qui no ha treballat mai.Roma ja va guanyar el Dakar en l’apartat de cotxes l’any 2014. En motos també va vèncer el 2004.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor