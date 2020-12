L'estancament de l'epidèmia no atura els ingressos als hospitals

CONTAGIS 386.299 (+973) INGRESSATS 1.736 (+72) UCI 337 (+2) DEFUNCIONS 16.888 (+26) Rt 1,16 (+0,01) RISC DE REBROT 377 (+3) Actualització: 28/12/2020

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixa una centèsima en les darreres 24 hores, d'1,17 a 1,16, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot ha augmentat lleugerament, ho fa 3 punts, fins a 377, i la incidència a 14 dies passa de 337,70 a 341,75.En paral·lel, s'han declarat 964 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 353.522. El 5,57% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 26 noves morts i el total és de 16.888. Hi ha 1.736 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha les mateixes que en el balanç anterior, 337.

