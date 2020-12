​Detingut per marxar d'un hotel de València sense pagar 2.500 euros

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a València un home de 35 anys i com a presumpte autor d'un delicte d'estafa, després d'allotjar-se en un hotel de la ciutat i marxar sense pagar la factura corresponent, que pujava 2.524 euros.El client es va allotjar a l'hotel entre el 12 i el 15 de desembre i posteriorment va ampliar la reserva fins al 20 del mateix mes, sense quedar-s’hi aquestes últims dies, ha informat la policia en un comunicat. Tot i això, va deixar les seves pertinences a l'interior de l'habitació, per la qual cosa no es va poder oferir a altres clients.En aquest moment, l'hotel es va posar en contacte amb l'home, exigint-li l'abonament de la factura. El detingut va al·legar diferents excuses per eludir el pagament. L'empresa propietària de l'hotel va carregar l'import a la targeta bancària que va proporcionar l'home a la reserva, però la transacció va ser rebutjada.La recepció de l'hotel va reiterar en diverses ocasions a l'usuari l'abonament de la despesa i fins i tot va concertar algunes cites presencials per a què pagués tant l'estada com els serveis que va utilitzar. Finalment, l'home no va aparèixer i va al·legar que es trobava fora de València per motius de treball.En el transcurs de les investigacions, els agents van descobrir que el sospitós es trobava allotjat en un altre hotel, per la qual cosa van procedir a detenir-lo per estafa. L'home ha passat a disposició judicial.

