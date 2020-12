Pep Guardiola, millor entrenador de futbol del segle

Foto de família amb alguns dels guardonats que han assistit a la gala. Foto: Globe Soccer Awards

El davanter portuguès de la Juventus Cristiano Ronaldo, l'entrenador Pep Guardiola i el Reial Madrid han rebut aquest diumenge els premis a millor jugador, millor entrenador i equip del segle (2001-2020) dels guardons Globe Soccer Awards . La gala s'ha celebrat a l'Armani Hotel, al gratacel Burj Khalifa de Dubai.Els Globe Soccer Awards són uns premis de futbol organitzats per l'organització Globe Soccer, la qual reuneix els principals representants del món del futbol (FIFA, ECA i UEFA), la lliga dels Emirats Àrabs, importants clubs mundials i els seus directius. El seu objectiu és fomentar un intercanvi d'opinions sobre el món del futbol.Aquesta tradicional gala del futbol, amb la presència del president de la FIFA, Gianni Infantino, ha lliurat per primera vegada els "premis del segle", per reconèixer els últims 20 anys.Cristiano s'ha emportat aquest premi especial, com el Reial Madrid i Pep Guardiola en la categoria d'equip i entrenador. "És un honor rebre aquest premi. És un any molt difícil per a tothom, així que rebre un premi així és fruit de la feina de l'equip i per això volem compartir aquest reconeixement amb tothom", ha dit Emilio Butragueño, present a la gala, en representació del club.El premi al millor jugador del 2020 no ha estat per a Cristiano aquesta vegada sinó per al jugador del Bayern de Munic, Robert Lewandowski, guanyador també del The Best de la FIFA. La presència espanyola ha estat amb Gerard Piqué i Iker Casillas, premiats amb un premi per la seva carrera.Als premis 2020, el tècnic del Bayern, Hans-Dieter Flic, ha rebut el de millor entrenador. De la mateixa manera, l'equip alemany, campió de la Champions, de la Supercopa d'Europa i de tot al seu país, ha estat elegit equip de l'any en uns Globe Soccer en què s'ha homenatjat Diego Armando Maradona i Paolo Rossi, que han mort recentment.

