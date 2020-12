Un problema logístic retarda un dia la represa de la vacunació a l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer España ha informat aquesta matinada que retarda fins al dimarts, 29 de desembre, el lliurament de vacunes a l’estat espanyol previstes per aquest dilluns per una "incidència logística" a la fàbrica de Puurs (Bèlgica) que ja ha estat solucionada.El problema s’ha estès a un total de vuit països europeus, inclòs Espanya, “degut a un problema en el procés de càrrega i enviament”. La farmacèutica ja ha aclarit que la situació esta resolta però que l’entrega només es posposarà unes hores.El Ministeri de Sanitat tenia previst enviar, a partir d’aquest dilluns, en total, una mitjana de 350.000 dosis a les comunitats autònomes amb una periodicitat setmana. A Catalunya n’hi corresponien 60.000.Espanya rebrà durant els propers els propers mesos 4.591.275 dosis d’aquesta vacuna de Pfizer amb què immunitzarà 2.295.638 persones, segons el pla estratègic establert a l’estat espanyol .Aquest diumenge es va iniciar a tot l’Estat la primera de les tres etapes establertes en aquest pla de la vacunació contra la Covid i que prioritza quatre grups de població, per aquest ordre: els residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i persones amb discapacitat; el personal sanitari de primera línia; la resta de personal sanitari i sociosanitari i grans dependents no institucionalitzats.

