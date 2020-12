Forts vents aquest dilluns a bona part del litoral i prelitoral català

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge a la tarda l'alerta del pla VENTCAT per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fortes ratxes de vent sobretot aquest dilluns a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya central i interior de Tarragona. Segons l'SMC, el vent podrà superar els 72 km/h i bufarà de component sud-oest aquest divendres a la nit i de l’oest aquest dilluns. El vent fort començarà ja aquest diumenge al vespre a les comarques del litoral central i nord, i a partir de la matinada de dilluns s’estendrà a les comarques de l’interior i nord de Tarragona, tota l’àrea metropolitana i part de les comarques de la demarcació de Lleida i Catalunya central.El risc més alt serà durant el matí a les comarques de l'Anoia i l'Alt Penedès, i a la tarda s'estendrà cap al Baix Penedès, l'Alt Camp, àrea de Barcelona i la Selva. Cap al vespre el risc disminuirà.Cal extremar les precaucions a les zones on bufi fort, sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l’exterior. També, i a nivell preventiu, cal fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses perquè no voli a causa del vent.Protecció Civil també ha posat aquest diumenge al matí en prealerta el pla NEUCAT per la previsió de nevades a partir d’aquesta propera matinada i aquest dilluns a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Ripollès, comarques de Lleida i centre de Catalunya.La cota de neu se situarà al voltant dels 400 metres durant la matinada, i a partir de migdia pujarà progressivament fins a situar-se entorn dels 600 metres. A les zones on pot nevar, cal portar el vehicle ben equipat amb cadenes, manta, menjar i aigua, telèfon mòbil amb bateria i dipòsit de combustible ple.El fort onatge també pot afectar aquest dilluns tot el litoral català, per la qual cosa s'ha posat en prealerta el pla PROCICAT per fort onatge. Cal tenir molta prudència a les zones on trenquin fort les onades, i respectar els tancaments d'accessos al litoral.

