Ambient d'any nou precoç a la Catalunya Central per l'administració de la primera vacuna Covid-19

Amb els ulls incrèduls i mirant a dreta i esquerra davant de tants mitjans de comunicació, Leo Sánchez Hervás, de 87 anys, la primera persona vacunada de la Covid-19 a la Catalunya Central, deixava anar amb un fil de veu esmortit per la mascareta "bé". "Com se sent després de rebre la vacuna?" li havien preguntat esperant, potser, una resposta més desenvolupada, com acostuma a ser habitual amb persones acostumades a les rodes de premsa."Em sento bé, no he sentit la punxada, fa més de 20 anys que em vacuno contra la grip, i no ha estat diferent", ha completat després d'un silenci en que tothom es mirava. La roda de premsa s'ha fet al pati, davant del finestral que dona al bar de la residència de la Font dels Capellans de Manresa. Mentrestant, a l'interior, es veien més ancians i ancianes amb la màniga arremangada esperant ser punxades per les infermeres que han començat a administrar les vacunes a la Catalunya Central.Minuts abans, quan era la Leo Sánchez qui esperava arremangada, l'ambient era gairebé el de les 12 campanades d'Any Nou. Preparació dels vials, de les dosis, de les xeringues, gairebé amb un "oh!" en cada nou pas, tot esperant viure i veure el moment històric. Els mitjans, distanciats amb una barrera de cadires de l'objectiu de la càmera i de costat per no fer-se nosa. A fora, al carrer, mirant a través de la finestra, les autoritats: l'alcalde Marc Aloy, la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps, membres de CatSalut, entre d'altres."Ja estem a punt", se sent des dels mitjans i la infermera punxa Sánchez Hervás . Tres segons i retira l'agulla i eixuga amb el cotó, i tot el personal assistencial aplaudeix. Des del pati aplaudeixen també. No és un coet que ha arribat a la Lluna, però sí que és una imatge "històrica" que s'ha fet esperar 10 mesos, de quan el coronavirus va arribar i el vàrem rebre incrèduls fins que poc a poc semblava submergir-nos en una nova realitat. Una realitat que seguirà durant mesos, encara, "però que amb la vacuna ens permet ser proactius en la lluita contra la Covid", com ha assenyalat la gerent en funcions del CatSalut, Teresa Sabater.Junt després de vacunar Sánchez Hervás ha estat el torn de la doctora del centre Maria José Andrés Egea, que posteriorment ha mostrat inconscientment la càrrega que ha suportat el personal sanitari durant tots els mesos de la pandèmia. La doctora Andrés Egea no ha pogut evitar emocionar-se quan ha volgut transmetre la necessitat que tothom es vacuni. Amb la veu entretallada s'ha volgut disculpar: "és que avui és un dia molt important per tots nosaltres".Fins i tot un dia que ha començat amb temperatures sota zero a Manresa, ha volgut donar treva mentre es feia l'atenció als mitjans a l'exterior del recinte. "No tinc fred", ha dit Leo Sánchez, però igualment no l'han volgut deixar a fora massa estona.Amb l'ornament nadalenc i tots els assistents fent fotos i vídeos amb el mòbil, i amb alegria, nervis, i il·lusió, tothom ha anat repetint una frase que ha fet furor aquest diumenge: "És l'inici de la fi". Dimarts continuarà per la resta de residències, ja sense càmeres ni focus ni autoritats.

