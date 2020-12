El 96% dels usuaris i el 80% dels treballadors de les residències es vacunaran, segons ACRA

Altres notícies que et poden interessar

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha fet una enquesta en una setantena de centres residencials de gent gran que ha revelat que un 96% dels usuaris i un 80% dels treballadors es posaran la vacuna contra la Covid-19.La presidenta de l'associació, Cinta Pasqual, recorda que vacunar-se és "un acte de responsabilitat", i fa una crida perquè "tothom es posi la vacuna".L'associació assegura en un comunicat que les contraindicacions més freqüents vinculades a la vacunació tenen a veure amb "l'embaràs o la lactància", fet que explicaria que la disposició a vacunar-se entre els treballadors - "un sector laboral tan feminitzat" - no sigui tan elevada com la dels usuaris.Pasqual també ha demanat al Departament de Salut que incrementi la campanya informativa per eliminar els possibles dubtes i recels que encara puguin existir respecte a la vacunació. Aquests dies, l'ACRA ha dut a terme diverses accions comunicatives per conscienciar els professionals, els usuaris i les famílies de les residències sobre la importància de vacunar-se.

