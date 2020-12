Un pilot alemany dibuixa una xeringa gegant al cel per recordar l'inici de la campanya de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

El pilot Samy Krame ha dibuixat una xeringa gegant sobre el cel d'Alemanya, per tal de recordar a la població l'inici de la campanya de vacunació contra la Covid-19 que ha arrencat aquest diumenge a la majoria de països d'Europa, tal com recull la Cadena Ser Kramer, de només 20 anys, va traçar la ruta que hauria de fer per dibuixar aquest objecte abans de volar prop del llac Constança, al sud del país, i el traçat s'ha pogut veure a través de la web Flightradar24 . Tal com ha explicat el jove a Reuters , "encara hi ha moltes persones que s'oposen a vacunar-se, i la meva acció pot ser un recordatori perquè pensin en el tema".A més, també ha recordat que la indústria de l'aviació s'ha vist molt afectada per la pandèmia, amb la qual cosa aquest gest és "un petit signe d'alegria".El govern federal alemany preveu distribuir més d'1,3 milions de dosis de la vacuna a les autoritats de salut locals fins a finals d'any, i 700.000 cada setmana a partir del mes de gener.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor