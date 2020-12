Sergi Mingote busca fer història al K2, la segona muntanya més alta del món

L’alpinista de Parets del Vallès Sergi Mingote ha iniciat fa nou dies un repte que mai cap alpinista ha aconseguit: fer el cim del K2, la segona muntanya més alta del món amb 8.611 metres i la considerada més difícil d'escalar, durant els mesos d'hivern. Tal i com ell mateix narra a través de les seves xarxes socials i com es pot seguir en directe en aquest enllaç , l'expedició avança segons el previst, en aquest punt entre la Xina i Pakistan. De moment ja han arribat a 4.000 metres d'altura i suporten temperatures que en alguns moments cauen als -20 graus.L'expedició, coneguda com a K2 Winter Expedition 2021, està formada per 10 alpinistes i 10 xerpes que volen assolir per primer cop aquest repte. Tal i com recorda la FEEC, Mingote alertava abans de marxar de la dificultat extrema del repte, però que es traca d'un somni: "No vull amagar que rebre la proposició de Dawa Sherpa és una gran temptació per a qualsevol alpinista, un projecte amb què sempre somies".L'intent de Mingote arriba després d'un 2020 en què la pandèmia també ha condicionat molts dels projectes de l'exalcalde de Parets: va haver d’interrompre el seu projecte de 14 x 1000 en què pretenia escalar els 14 cims de més de 8000 metres sense oxigen suplementari en uns 1000 dies, i en el que ja havia completat el Broad Peak, K2, Manaslu, Lhotse, Nanga Parbat, Gasherbrum II i Dhaulagiri entre el 16 de juliol del 2018 i el 3 d’octubre de 2019.Un cop ajornat aquest projecte, Mingote va unir la ruta entre Barcelona i l'Olimp a través de diversos cims europeus.

