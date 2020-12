Desencripten un dels missatges de l’assassí en sèrie Zodiac va enviar a un diari local fa 51 anys

Científics de Bèlgica, els Estats Units i Austràlia han pogut desxifrar, 51 anys després, un dels missatges que va enviar l’assassí conegut com a Zodiac. Es tracta de 340 caràcters d’una de les notes que va enviar al diari local



Aquest missatge deia: "Espero que us estigueu divertint molt intentant atrapar-me. No li tinc por a la cambra de gas perquè m'enviarà al paradís (sic) molt abans perquè ara tinc prou esclaus per treballar per a mi".



L'operació s'ha fet per iniciativa privada, però no ha servit per descobrir més detalls sobre la identitat de l'assassí ni saber-ne més detalls. Tot i això, l'FBI ha assegurat que seguiran "buscant justícia" pels assassinats, un expedient obert des del 1969.



Aquest no és el primer missatge de Zodiac que es desxifra, i se sospita que en els dos que queden per desencriptar hi podria haver el nom de l'assassí.



Els autors d’aquest descobriment són el dissenyador web de Virgínia David Oranchak, el matemàtic australià Sam Blake i l’enginyer de



Per aquesta tasca han comptat amb l’enginy humà i diversos programes, una investigació que ha durat anys i que l’equip ha volgut dedicar a “les víctimes de l’assassí, els seus familiars i descendents”.



Zodiac va matar 5 persones a ganivetades o a trets, tot i que en una nota als diaris va assegurar que n’havia arribat a matar 37. Durant els anys 60 i 70, quan va cometre els assassinats, es va fer especialment conegut per enviar missatges codificats i notes burletes als diaris de San Francisco, on se’l temia especialment a la zona de la Badia. De sobte, però, els crims es van aturar i mai se n’ha descobert la identitat.

